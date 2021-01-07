У центрі Харкова машина врізалася в трамвай
Про це повідомили очевидці в соцмережах.
Увечері 6 січня на вулиці Університетській водій легковика протаранив трамвай.
Даних про постраждалих немає, офіційна інформація уточнюється.
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Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту
Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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