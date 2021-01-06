У Харкові помітили велосипедиста на замерзлій водоймі
Про це повідомили очевидці в Телеграм-каналі "Х.Х".
Велосипедист катався по льоду, незважаючи на те, що неподалік видно розломи, а температура повітря була вище нуля.
"Він піде від провалу) Лід тріщить,а він їде", "навіщо таке постити лід нормальний, він і коли 40 см теж тріскається", "головне не зупинятися, тоді не провалитися", "Вічно молодий", - пишуть харків'яни.
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Раніше ми писали, що в Харківській області влада урізала фінансування медицини більш ніж в 2,5 рази
Згідно з прийнятим бюджетом на 2021 рік, обсяг фінансування регіональної медицини скоротиться в 2,6 рази і склав лише 483 мільйони, в той час як в 2020 році він становив 1,27 мільярда гривень.
У той же час влада на 9,5 мільйона збільшила бюджет на проведення медико-соціальної експертизи, а також ініціювала програму інформацинно-просвітницької діяльності, яка обійдеться жителям області в 14 мільйонів.
Збільшено також фінансування так званих "інших програм охорони здоров'я" в 3.17 рази - 130 мільйонів, замість 41 в 2020 році.
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