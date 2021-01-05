На Харківщині 28-річного Євгена Ярового, який зник 29 грудня у Золочеві, знайшли

Як повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена", є сліди насильницької смерті.

За словами місцевих жителів, підозрюваного у вбивстві затримали. Поліція поки не дала офіційну інформацію.

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2 січня 2021 року на 88-му році пішов з життя кандидат технічних наук, професор кафедри фізичного виховання Харківського національного університету радіоелектроніки, майстер спорту СРСР з баскетболу Євген Бороховський, повідомили в прес-службі ХНУРЕ.

Євген Бороховський багато років працював тренером команди Будівельник( Харків), виступав за команди СКА (Київ) у чемпіонаті СРСР, а у складі збірної Харкова став призером Спартакіади УРСР (1959 рік). У складі команди ветеранів міста Харкова Євген Бороховський був переможцем і призером міжнародних турнірів.

"Його внесок в історію спорту-безцінний. Він завжди був прикладом сили, стійкості і відданості спорту. Висловлюємо співчуття рідним і близьким",-йдеться в прес-службі ХНУРЕ.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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