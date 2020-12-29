15-річний українець вразив ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ після смерті батька
Як передає Politeka.net, про хлопчину розповіли журналісти "UA: Перший"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
У свої 15 років Віталій Пилипчук для своїх менших братиків і сестричок став і нянькою, і татом. Хлопець з багатодітної сім'ї, де мати-вдова самостійно виховує 5 дітей.
"Мені здається, що він мене часом шкодує, тому що він знає настільки нам було важко пережити це все. То він мене підтримує завжди", - поділилася мама хлопця.
Попри купу домашньої роботи Віталій знаходить час для своїх хобі: ігри на гітарі і автомобілі.
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Українці захопилися хлопчиків і не скупилися на втішні слова.
"Цей юнак виросте справжнім чоловіком, який вміє брати на себе відповідальність за інших, нехай Бог благословляє вашу сім'ю", "Так треба хлопців виховувати!! Тоді буде чоловік, а не мамин синочок, якого все життя треба няньчити", "Впевнена, що в майбутньому цей хлопчина матиме власний автомобіль бізнес-класу !!! Відразу видно, що він буде гідним чоловіком і прекрасною людиною! Бажаю тобі удачі, юнак! ВІР в себе і свою мрію і ніколи не здавайся!!!! Ти обов'язково досягнеш своїх цілей!", - писали українці в коментарях.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".