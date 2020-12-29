15-річний українець вразив ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ після смерті батька



Як передає Politeka.net, про хлопчину розповіли журналісти "UA: Перший"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



У свої 15 років Віталій Пилипчук для своїх менших братиків і сестричок став і нянькою, і татом. Хлопець з багатодітної сім'ї, де мати-вдова самостійно виховує 5 дітей.

"Мені здається, що він мене часом шкодує, тому що він знає настільки нам було важко пережити це все. То він мене підтримує завжди", - поділилася мама хлопця.

Попри купу домашньої роботи Віталій знаходить час для своїх хобі: ігри на гітарі і автомобілі.

Українці захопилися хлопчиків і не скупилися на втішні слова.



"Цей юнак виросте справжнім чоловіком, який вміє брати на себе відповідальність за інших, нехай Бог благословляє вашу сім'ю", "Так треба хлопців виховувати!! Тоді буде чоловік, а не мамин синочок, якого все життя треба няньчити", "Впевнена, що в майбутньому цей хлопчина матиме власний автомобіль бізнес-класу !!! Відразу видно, що він буде гідним чоловіком і прекрасною людиною! Бажаю тобі удачі, юнак! ВІР в себе і свою мрію і ніколи не здавайся!!!! Ти обов'язково досягнеш своїх цілей!", - писали українці в коментарях.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".