У Харкові неадекват закидав камінням трамвай
НП сталася ввечері 28 грудня на проспекті Тракторобудівників.
Хуліган кинув камінь у вітрове скло трамвая, що слідував за маршрутом №26.
Водій трамвая утримував неадеквата до приїзду поліції.
Офіційна інформація уточнюється.
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