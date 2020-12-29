У Харкові замінували будівлю МВС

"На Шевченка, біля Сервісного центру МВС, Новорічний двіж-дуже шибка людина, яка напевно щось не здала, подзвонила і сказала, що будівлю заміновано, нагнали поліцію, собак, пожежників. Люди поки стоять купкою поруч з будівлею...",- собщают в телеграм-каналі "Труха".

Раніше ми писали, що міністр охорони Здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі запровадження повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".