На час новорічних та різдвяних свят у Харківській області зміниться графік руху електричок та приміських поїздів
1, 2, 3 січня, а також 7 і 8 січня будуть скасовані більше 30 електричок.
Дорофєєва в аеропорту без сорому з'явилася в крихітному топі: Дантесу можна позаздрити
Трагедія в "Укрзалізниці", вагон з людьми вигорів дотла: подробиці і кадри НП
До землі несуться три небезпечних астероїда, з'явилося попередження NASA: що і в які дати відбудеться
Трагедія потрясла сім'ю Віктора Павлика, син розкрив невідомі подробиці: "Овочем лежати не хочу..."
Раніше ми писали, що в Харкові в новорічну ніч метро і наземний транспорт працюватимуть довше
Про це повідомили в міській диспетчерській службі.
За інформацією Департаменту інфраструктури, робота Харківського метрополітену буде продовжена до 03: 00 1 січня 20121 року.
Рух трамваїв і тролейбусів до 04:00 1 січня 2021 від станцій метрополітену за основними напрямками.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".