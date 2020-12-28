В Харкові і області в новому році подорожчає газ

Про це передає Depo.Харків з посиланням на"Харківгаз збут".

Газ від Постачальника " Харківгаз збут" подорожчає на 12% і складе в січні 9,9 грн за кубометр. У грудні 2020 року газ коштує 8,8 грн за кубометр.

"З 1 серпня поточного року, після того, як держава перестала регулювати ціни на блакитне паливо, вартість газу для побутових споживачів в Україні залежить від цін на газ на європейських біржах (NCG, TTF)", — повідомили в "Харківгаз збут".

Також тариф НАК "Нафтогаз України", який зараз становить 6,33 грн за кубометр, в січні зросте до 7,22 грн за кубометр.

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