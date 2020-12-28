В Харківській області під льодом знайшли тіло чоловіка

Тіло виявили на "золотому пляжі" в селищі Донець Харківської області.

Поліція Балаклійського району звертається до громадян і просить допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого знайшли 27 грудня в річці Сіверський Донець, на «Золотому пляжі» селища Донець під льодом.

Інформацію про подію внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень.

Зараз в поліції проводять оперативно-розшукові заходи, щоб встановити особу загиблого, а також обставини смерті.

Поліція звертається до громадян, якщо хтось володіє будь-якою інформацією щодо трагедії, повідомити за номерами: 0 (95) 350 04 53 або 102.

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