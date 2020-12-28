В Харківській області під льодом знайшли тіло чоловіка
Тіло виявили на "золотому пляжі" в селищі Донець Харківської області.
Поліція Балаклійського району звертається до громадян і просить допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого знайшли 27 грудня в річці Сіверський Донець, на «Золотому пляжі» селища Донець під льодом.
Інформацію про подію внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень.
Заведена Могилевська після пустощів у ліжку не змогла стримати емоцій: «Страшно кайфую»
Горбунов з Осадчою зганьбилися на сімейному знімку, в мережі не стрималися: "А де така потворна...?"
"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт, пара готується до весілля: "Ксю, ти будеш..."
Трагедія потрясла сім'ю Віктора Павлика, син розкрив невідомі подробиці: "Овочем лежати не хочу..."
Зараз в поліції проводять оперативно-розшукові заходи, щоб встановити особу загиблого, а також обставини смерті.
Поліція звертається до громадян, якщо хтось володіє будь-якою інформацією щодо трагедії, повідомити за номерами: 0 (95) 350 04 53 або 102.
Крім того ми писали, що Харкові жінці стало погано з серцем.
Як повідомили в Центрі екстреної медицини та медицини катастроф, до неї на допомогу поспішила бригада швидкої допомоги.
"Під час огляду 74-річної пацієнтки, її серце зупинилося. Жінці провели екстрені реанімаційні заходи і повернули до життя, після чого доставили в лікарню", - розповіли медики.
До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".