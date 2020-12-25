На Харківщині виділили 15 млн грн на виплати медикам, які перехворіли китайським вірусом

До бюджету Харківської області внесено зміни, які дозволять виплатити допомогу 2200 медикам, які перехворіли коронавірусом, передає "Депо".

Програма підтримки медиків, які в результаті виконання своєї роботи перехворіли коронавірусом, була прийнята у вересні.

В рамках програми лікарі повинні були отримати по 10 тис грн. Сьогодні з бюджету додатково направили на зазначені виплати 15 млн грн, допомогу отримають 2200 медиків.

Раніше ми писали, що Харків знову потрапив до числа лідерів з поширення китайського вірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він розповів, що Харківська область за цим показником посідає п'яте місце в Україні після Києва, Одеської, Київської та Запорізької областей.

За добу в регіоні коронавірусом заразилися 629 осіб. При цьому 837 пацієнтів одужали, а 18 — померли. За кількістю смертей за добу Харківська область теж в лідерах. Більше тільки в Дніпропетровській (20 осіб) та Одеській (19 осіб) областях.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

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