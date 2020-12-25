Ще один українець вирішив набити татуювання з Геннадієм Кернесом на своєму тілі

Як передає Politeka.net, про це повідомляє Telegram-канал "Харьков Life" .

На кадрах видно, як створювалося тату, а також результат.

"На честь кращого правителя міста. Ти в наших серцях", - написав автор відео.

На кадрах видно зображення покійного Кернеса в краватці-метелику і костюмі - він стоїть на тлі контуру Харківської області. У правій руці мера-булава, лівій він показує свій фірмовий жест, що означає мир.

"Це ж нікому не шкодить. Я бачу вірус не обґрунтованого осуду", " поважаю Кернеса, але бити тату? Ну маячня", " Прикольно вийшло!", "Яка вам різниця

Нехай набивають це їхня справа", " якісь прямо неоднозначні харків'яни з неоднозначними тату. Цікаво, кого ще з політиків в Україні народ собі набивав?",- пишуть харків'яни в коментарях до публікації.

Раніше ми писали, що ще один украінець вже робив татуювання з написом "Кернес живий"

Результат і процес він опублікував у соцмережах.



Харків'янину Євгену Івашко знадобилося 40 хвилин, щоб нанести татуювання у себе над оком.



Євген дивується, чому в мережі його почали критикувати за те, що він зробив.

"Я не розумію, звідки стільки хейта зловилося. Це моє тіло-що хочу, те й роблю", - розповів хлопець.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

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