Харків'янин зняв рідкісне астрономічне явище

Жителі Харкова і області стали свідками рідкісного явища, яке називається «велике з'єднання» Юпітера і Сатурна, передає "Объктив".

21 грудня ці планети настільки близько підійшли один до одного, що виглядали практично як одне подвійне небесне тіло.

У світі цю подію вже назвали "різдвяною зіркою", оскільки вона відбулася перед католицьким Різдвом.

"Для тих, хто пропустив. На фото тісне зближення двох планет-Юпітера і Сатурна. Оком в небі було видно, як одну яскраву точку, схожу на яскраву зірку. Це настільки рідкісна подія, що зазвичай його можна побачити 1 раз в житті», - написав астроном Харківського планетарію Володимир Кажанов.

Крім того ми писали, що на Харківщині людей госпіталізують з переохолодженням.

У Харківській області 23 грудня з переохолодженням до лікарів звернулися п'ятеро громадян, йдеться в щодобовому звіті про оперативну обстановку в регіоні.

Так, одна людина отримала переохолодження в Харкові, четверо - в області. Всіх постраждалих госпіталізували.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".