Харьковчанин заснял редчайшее астрономическое явление
Жители Харькова и области стали свидетелями редчайшего явления, которое называетсяо «большое соединение» Юпитера и Сатурна, передает "Объктив".
21 декабря эти планеты настолько близко подошли друг к другу, что выглядели практически как одно двойное небесное тело.
В мире это событие уже назвали "Рождественской звездой", поскольку оно состоялось перед католическим Рождеством.
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«Для тех, кто пропустил. На фото тесное сближение двух планет - Юпитера и Сатурна. Глазом в небе было видно, как одну яркую точку, похожую на яркую звезду. Это столь редкое событие, что обычно его можно увидеть 1 раз в жизни», - написал астроном Харьковского планетария Владимир Кажанов.
Кроме того мы писали, что на Харьковщине людей госпитализируют с переохлаждением.
В Харьковской области 23 декабря с переохлаждением к врачам обратились пятеро граждан, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в регионе.
Так, один человек получил переохлаждение в Харькове, четверо — в области. Всех пострадавших госпитализировали.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".