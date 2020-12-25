Харків знову потрапив до числа лідерів з поширення китайського вірусу

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він розповів, що Харківська область за цим показником посідає п'яте місце в Україні після Києва, Одеської, Київської та Запорізької областей.

За добу в регіоні коронавірусом заразилися 629 осіб. При цьому 837 пацієнтів одужали, а 18 — померли. За кількістю смертей за добу Харківська область теж в лідерах. Більше тільки в Дніпропетровській (20 осіб) та Одеській (19 осіб) областях.

Крім того ми писали, що на Харківщині людей госпіталізують з переохолодженням.

У Харківській області 23 грудня з переохолодженням до лікарів звернулися п'ятеро громадян, йдеться в щодобовому звіті про оперативну обстановку в регіоні

Так, одна людина отримала переохолодження в Харкові, четверо - в області. Всіх постраждалих госпіталізували.

Раніше ми писали, що в Харкові сварка двох підлітків Закінчилася ножовими пораненнями.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції, повідомили медики.

Між двома підлітками виник конфлікт, який перейшов у бійку, 16-річний студент вдарив 17-річного хлопця. Той дістав ніж і завдав кілька ударів у відповідь.

16-річного потерпілого доставили в лікарню, він отримав непроникаючі ножові поранення, зараз його стан задовільний.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".