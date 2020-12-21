Тіло Геннадія Кернеса прибуде до Харкова з Берліна 21 грудня о 19:00

Про це повідомив секретар Харківської міської ради Ігоря Терехов, передає "Слобідський край".

"Літак з Берліна з тілом Геннадія Адольфовича прибуде орієнтовно о 19: 00", - заявив чиновник.

При цьому він вказав, що також прибудуть рідні покійного, а похорон мєра відбудеться 23 грудня.

"Буде вранці відспівування в Блогомовленському соборі, потім прощання з Геннадієм Кернесом буде у фойє Харківського оперного театру", - зазначив секретар міськради.

23 грудня частина вулиць в центрі Харкова будуть перекриті до 16: 00, а саме рух до кладовища, від Благовіщенського собору і по вулиці Сумській.

У місті оголосять траур.

"Під час прощання обов'язково будемо дотримуватися маскового режиму і будемо просити людей про соціальну дистанцію. Ніякого пропускного режиму не буде. Будь-який харків'янин або гість міста зможе стати в живу чергу і попрощатися з Геннадієм Адольфовичем, - підкреслив Ігор Терехов.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

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