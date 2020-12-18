У Харкові похолодає
Як передають синоптики, 19 грудня, в Харкові буде похмуро, можливий невеликий мокрий сніг, ожеледь. Температура повітря вночі складе до мінус 6 градусів, вдень-мінус 3-плюс 2 градуси.
У неділю, 20 грудня вночі - мінус 1-6 градусів, вдень - до двох тепла.
У понеділок, 21 грудня вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 9 градусів, вдень - мінус 2-7.
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Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.
Про це повідомили на брифінгу в мерії.
Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.
За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.
Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.
Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".