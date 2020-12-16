Харківські медики врятували охоронця, у якого зупинилося серце прямо на роботі

Медики швидкої допомоги врятували життя 58-річному охоронцеві одного із заводів Харкова. Чоловік на робочому місці втратив свідомість і перебував у стані клінічної смерті, передає телеграм-канал "Труха".

«На виклик вирушила бригада ЕМП 1004 на чолі з фельдшером Малігон А.В. по прибуттю була констатована клінічна смерть чоловіка. Бригада ЕМП почала проведення реанімаційних заходів", - розповіли в центрі.

Медикам вдалося перезапустити серце пацієнта, після чого чоловіка госпіталізували в лікарню.

Крім того ми писали, що жителі Харківщини отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, станом на 16 грудня до медиків звернулися 221 травмованих: до одного з них викликали медиків, 186 пацієнтів госпіталізували.

Жителі області отримали розтягнення зв'язок, забої та переломи кісток рук.

Така кількість звернень в швидку безпосередньо пов'язано з погодою.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".