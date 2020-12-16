Українцям показали жахливий стан харківського метро
Телеграм-канал "Труха" опублікував відео, на якому видно, як у переході біля Площі Конституції відвалилася частина стелі з якої тече вода на підлогу.
"З "метро по 8" все зрозуміло, чекаємо метро по 15", - іронічно підписав відео автор публікації.
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"Всі Фінанси тепер в Шаріте", "який жах, таке метро і трьох гривень не коштує", " і після цього всі обожнюють цього Кернеса ??? Не розумію таких людей ..зовсім", " знову скиглії сфоткали текти і зібралися навколо. Це так убого. Щороку бачу як метро ремонтують. У всіх країнах об'єкти інфраструктури течуть і ламаються. Позаминулого року в Ізраїлі стеля аеропорту тек. Так тазики підставили і всього ділов. Але тут треба шум підняти! Кернес не встежив. тьху", - пишуть харків'яни в коментарях до публікації.
До слова, харків'янам показали черги в травматологію в 17-ій лікарні.
"Черга довжиною в життя". Ось такі черги зараз в травматологію в 17-ій лікарні. Постраждалих від ожеледиці (переломи рук, ніг) вже кладуть у відділення хірургії, так як тупо не вистачає ліжок!
Приймання переповнене другу добу поспіль. Пацієнти потрапляють на рентген тільки наступного дня після звернення за допомогою", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".