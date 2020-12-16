Украинцам показали ужасное состояние харьковского метро

Телеграм-канал "Труха" опубликовал видео, на котором видно, как в переходе возле Площади Конституции отвалилась часть потолка из которой течет вода на пол.

"С «метро по 8» все понятно, ждём метро по 15", - иронично подписал видео автор публикации.

"Все финансы теперь в Шарите", "Какой ужас, такое метро и трех гривен не стоит", "И после этого все боготворят этого Кернеса ??? Не понимаю таких людей ..совсем", "опять нытики сфоткали течь и собрались вокруг. Это так убого. Каждый год вижу как метро ремонтируют. Во всех странах обьекты инфраструктуры текут и ломаются. В позапрошлом году в израиле потолок аэропорта тек. Так тазики подставили и всего делов. Но тут надо шум поднять! Кернес не уследил. тьфу", - пишут харьковчане в комментариях к публикации.

К слову, харьковчанам показали очереди в травматологию в 17-ой больнице.

"Очередь длиною в жизнь". Вот такие очереди сейчас в травматологию в 17-ой больнице. Пострадавших от гололеда (переломы рук, ног) уже кладут в отделение хирургии, так как тупо не хватает коек!

Приёмка переполнена вторые сутки подряд. Пациенты попадают на рентген только на следующий день после обращения за помощью", - говорится в сообщении.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".