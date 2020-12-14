У Харкові сімейна пара прокотила коляску з дитиною по тонкому льоду
Парочка вирішила покататися по льоду на ковзанах разом зі своєю маленькою дитиною, яку катали в колясці.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Труха-Харків".
На Комсомольському озері в Харкові лід ще не замерзнув.
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Молодих людей, які ризикували своєю дитиною заради розваг, в мережі назвали "батьки року".
"Що скажуть експерти, чи не небезпечно таке робити?",- пишуть українці.
Крім того ми писали, що на Харківщині 14 грудня зберігається складна ситуація на дорогах.
Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області.
Дощ з мокрим снігом спостерігається в Богодухівському, Красноградському та Харківському районах.
З боку Полтави заходить новий циклон, синоптики повідомляють, що він протримається в регіоні до середи.
Температура повітря буде від + 3 до +2, очікується ожеледь на дорогах.
Раніше ми писали, що з'явилася свіжа статистика по хворим китайським вірусом в Харкові.
Про це повідомили в прес-службі МОЗ.
Всього в Харківській області зафіксували 62 428 випадків з початку пандемії.
104 нових випадки в Харківській області за добу. Померло + 2 (Всього 896, одужало + 458 (всього 46 791), хворіє на даний момент 14 741.
6 451 новий випадок COVID - 19 зафіксували в Україні станом на 14 грудня. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".