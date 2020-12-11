В Харкові через обігрівач у будинку виникла пожежа

Як повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області повідомлення про загоряння надійшло пізно ввечері.

Чотири відділення служби порятунку терміново прибули на місце НП.

На момент прибуття пожежників в одній половині будинку площею близько 30 кв м горіли дах, перекриття та кімната.

Вогонь вдалося загасити. Причиною пожежі ймовірно став обігрівач.

Раніше ми писали, що рятувальники попереджають харків'ян про небезпеку.

10 грудня на Петренківському озері в Харкові чоловік провалився під лід.

Подія трапилася на очах у свідків, які зателефонували рятувальникам.

На місце події прибув рятувальний підрозділ, на льоду біля ополонки недалеко від берега лежали 2 людини і намагалися врятувати чоловіка.

Один з рятувальників взяв рятувальну мотузку і підібрався по крихкому льоду до ополонки. Він потопає мотузкою, а його колеги витягли того з ополонки і далі на берег.

Любитель порибалити отримав сильне переохолодження і був госпіталізований в 4-у міську лікарню.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".