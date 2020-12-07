В українській лікарні, де зараз лікують людей з китайським вірусом, пацієнти починають вмирати через нестачу кисню

Після загибелі, тіла пацієнтів не поспішають вивозити з палати - вони залишаються лежати деякий час з живими людьми, які продовжують боротися з хворобою, передає "Знай".

Персонал Одеської лікарні розповідає, що навантаження на них йде божевільна, а людей катастрофічно не вистачає. Багато з медиків вже не витримали, і звільнилися.

Через нестачу співробітників, мертві тіла не встигають забирати із загальної палати.

Раніше ми писали, що за тиждень швидкі виїжджали на 163 смертельних випадки в Харкові.

Такі дані з 27 листопада по 3 грудня наводять у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

24 людини померли в присутності медиків, решта - до їх приїзду.

За цей період констатували 105 нестабільних стенокардій та 37 гострих інфарктів міокарда.

Крім того в харківських реанімаціях закінчилися місця для пацієнтів з китайським вірусом.

Про це повідомила волонтер Наталія Попова.

Станом на 7 грудня в опорних лікарнях, які приймали пацієнтів з коронавірусом, не залишилося місць у реанімаціях.

За її словами, місця в реанімаціях заповнені на 100%.

"На ранок 7 грудня в опорних ковидних лікарнях не залишилося місць в реанімаціях. Так було і вчора", - повідомила Наталія Попова.

Волонтер додала, що залишилося всього кілька місць з кисневими точками.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".