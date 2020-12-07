У Харкові лікарі врятували дитину, яка пережила клінічну смерть
Про це повідомили в "Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
"5 грудня о 14: 14 до лікарів звернулася жінка, яка повідомила про те, що її дитина задихається. Швидка допомога прибула на виклик через дві хвилини. При огляді у дитини констатували клінічну смерть. Лікарі почали реанімувати дитину і змогли повернути її до життя. Дитину з мамою відвезли в лікарню", - йдеться в повідомленні.
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