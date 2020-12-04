Стало відомо, хто в Харківській області отримує велику зарплату

У жовтні 2020 року найвища заробітна плата в Харківській області була у сфері інформації та телекомунікації — 22 546 грн, передає "Вечірній Харків".

На другому місці-Державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування — 16 426 грн.



Найменшими були зарплати у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - 6 218 грн, оптової та роздрібної торгівлі 7 659 грн та операціях з нерухомим майном - 8 039 грн.

Раніше ми писали, що в Харківській області жінка знайшла у своєму дворі моторошну знахідку.

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У Кегичівському районі жінка знайшла на своєму подвір'ї ящик з боєприпасами.

"Виклик з приводу надзвичайної ситуації надійшов до служби" 103 " 3 грудня 13:16. На щастя від небезпечної знахідки ніхто не постраждав. Бригада ЕМП, провела огляд і надала на місці необхідну медичну допомогу», - розповіли в прес-службі Центру.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.