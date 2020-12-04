В Харківській області рятувальники ліквідували пожежу

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.

З палаючого приватного будинку евакуювали дітей – хлопчика 2007 р. н. і дівчинку 2018 р. н.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Подія трапилася вранці 4 грудня в Ізюмі.

Раніше ми писали, що в одному з будинків у Харкові стався потоп.

На відео, яке опублікував телеграм-канал "ХК", видно, як з верхніх поверхів вода заливає під'їзд.

Інформації про те, чому в будинку стався потоп, немає.

Але в коментарях до відео харків'янка Євгенія поділилася своєю історією, за якою можна зробити висновки, що, можливо, сталася поломка насоса через підключення гарячої води.

"Води немає через постійні поломки насоса на підстанції, який ще Сталіна бачив. Ніхто його міняти не збирається. У нас в підвалі будинку поставили міні версію такого ж насоса. Холодну воду качає. Зі своєю гарячою водою пішли б вони н * * й. Як тільки включать її все починає ламатися, і холодна вода в тому числі. Включать на пів дня-щось потече, відключають на два тижні і чешуть ж**у Біля труб розкопаних", - обурилася Євгенія.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.