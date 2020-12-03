У Куп'янську розшукують безвісти зниклу 23-річну дівчину

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Анфіса Радченко близько 16 години 18 листопада пішла в супермаркет і не повернулася додому.

Прикмети: зріст 176см, очі сірі, волосся русяве до плечей. Дівчина має поганий зір, може бути в окулярах.

Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу, будь ласка, повідомте за телефонами: 068-777-0-112 або 102.

Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.

Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.

Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.

Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.