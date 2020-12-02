Офтальмологічний корпус Харківської обласної клінічної лікарні відкритий для прийому хворих на вірус, але там досі немає жодного пацієнта

Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, поки немає команди від Харківської облдержадміністрації.

"Чекаємо команду від керівництва Департаменту, що можна везти в офтальмологічне відділення. Як тільки дадуть команду-повеземо», - розповів він виданню «Місто Х».

Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.

Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.

Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.