У Харкові автомобіль злетів з мосту

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Харківській області.

Водій автомобіля ВАЗ - 21101 не впорався з керуванням і з'їхав з моста, в результаті чого автомобіль перекинувся на дах.

Під час оформлення ДТП, правоохоронці з'ясували, що водій ВАЗ сів за кермо п'яним.

Тест на "Драгері" показав наявність 0,98 проміле алкоголю.

На щастя, водій не постраждав, його доля буде вирішуватися в суді.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.