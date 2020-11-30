У Харкові автомобіль злетів з мосту
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Харківській області.
Водій автомобіля ВАЗ - 21101 не впорався з керуванням і з'їхав з моста, в результаті чого автомобіль перекинувся на дах.
Під час оформлення ДТП, правоохоронці з'ясували, що водій ВАЗ сів за кермо п'яним.
"Це жах": "Холостячка" Мішина жорстко підколола одного з учасників шоу, "примірявши" його обличчя
Демі Роуз ледь впихнула бюст шостого розміру в ліфчик з сердечками: "Надлишок краси"
Вихідні та свята в грудні: скільки днів українці будуть гуляти, "отримають тривалий вікенд з..."
Доведений до відчаю суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво: "Я довго мовчав, сподіваючись, що все зміниться, але..."
Тест на "Драгері" показав наявність 0,98 проміле алкоголю.
На щастя, водій не постраждав, його доля буде вирішуватися в суді.
Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.