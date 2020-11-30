Харків'яни хворіють не тільки китайським вірусом

З 16 по 22 листопада в області на грип та ГРВІ захворіло 5967 осіб, з них 2569 (43,1%) - діти віком до 17 років.

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Найвищий показник в області зареєстрований у Куп'янському районі-611,14 на 100 тис.населення, найнижчий - у Золочівському районі - 24,25 на 100 тис. населення.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.