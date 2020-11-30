У Харківській області 14-річний підліток за добу вкрав три машини
За добу 14 — річний житель Краснокутського району вкрав три автомобілі-УАЗ, ВАЗ-2121 і Folkswagen Transporter.
Повідомлення про зникнення транспортних засобів надійшли до відділення поліції 29 листопада.
За словами підлітка, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП.
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Першим хлопець викрав УАЗ, на якому відразу в'їхав в паркан домоволодіння, потім ВАЗ - 2121-підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався в дерево, а на Folkswagen Transporter хлопець також врізався в дерево.
Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.