У Харківській області 14-річний підліток за добу вкрав три машини

За добу 14 — річний житель Краснокутського району вкрав три автомобілі-УАЗ, ВАЗ-2121 і Folkswagen Transporter.

Повідомлення про зникнення транспортних засобів надійшли до відділення поліції 29 листопада.

За словами підлітка, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП.

Першим хлопець викрав УАЗ, на якому відразу в'їхав в паркан домоволодіння, потім ВАЗ - 2121-підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався в дерево, а на Folkswagen Transporter хлопець також врізався в дерево.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.