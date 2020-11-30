Відома харків'янка, солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька здала плазму крові для онкохворих дітей у Харкові

Завдяки донорам-волонтерам діти з онкозахворюваннями, які перебувають на лікуванні в Харківській обласній дитячій клінічній лікарні, можуть отримати безкоштовні препарати.

"Я вірю в карму, в те, що все закономірно. Якщо одній людині Всесвіт дала можливості бути донором, а для іншого це життєва необхідність, то це потрібно робити. І добро за добро обов'язково повернеться бумерангом", - вважає Зарицька.



Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.