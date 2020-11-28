У ніч на суботу на найбільшому ринку Харкова "Барабашово" спалахнула масштабна пожежа
Йому присвоїли 4-й підвищений рівень небезпеки, вогонь охопив десятки павільйонів. Подробиці і кадри НП оприлюднила на своєму YouTube-каналі Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Харкові (щоб подивитися відео і фото доскрольте до кінця сторінки).
Крім того, Телеграм-канал "Типичная Україна" опублікував фото пожежі.
Пожежа спалахнула пізно вночі, коли на ринку нікого не було. Про загоряння повідомила пожежним охорона о 02: 39, коли вогонь вже охопив кілька десятків павільйонів і поширився на 1 тисячу кв.м. вогнеборці присвоїли йому спочатку 3-й, а потім 4-й високий рівень небезпеки (всього їх 5).
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У гасінні пожежі було задіяно близько 100 чоловік особового складу. Рятувальники розгорнули рукавні лінії і подали в осередок пожежі 12 пожежних стволів. Також було організовано захист сусідніх павільйонів. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стислому повітрі для захисту органів дихання.
"Від вогню врятовано близько 85 павільйонів, які знаходилися на майданчику. Однак вогонь встиг знищити 25", - додали в Держслужбі.
Наразі на місці події продовжують працювати сили ДСНС. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі в даний момент з'ясовується.
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