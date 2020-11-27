В Харківській області за добу зафіксували нові випадки зараження китайським вірусом
Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.
Як повідомили медики, за добу в Харківській області COVID -19 діагностували у 595 осіб.
16218 нових випадків COVID - 19 зафіксували в Україні станом на 27 листопада. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.
Біда у Ольги Сумської, актриса благає українців про допомогу: "Осиротіла..."
Розтовстілий син Анастасії Заворотнюк приголомшив змінами в зовнішності, як він виглядає тепер: "Мамин близнюк"
Гривня втерла ніс долару і євро, в НБУ озвучили несподіваний прогноз: як зміниться курс валют
Друг Харламова розкрив справжню причину розлучення з Асмус: "Він схиблений на...»
Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.
За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.
"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.