В Харкові власник дорогої іномарки збив жінку

В результаті удару потерпіла померла. Про це повідомляє спільнота "Х Салтівка"у телеграмі. Свідки події стверджують, що за кермом автомобіля перебував іноземець.

Так само вони повідомили, що BMW 520 їхала на досить великій швидкості, в цей час жінка переходила дорогу в невстановленому місці.

За фактом наїзду на пішохода слідчі відкриють кримінальне провадження.

Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.

За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.

"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.