На Харківщині через пожежу загинула людина

5 листопада ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку в смт Бабаї, повідомили в Харківському РУ ГУ ДСНС України в Харківській області.

У будинку горіли домашні речі на площі 20 кв.м. загоряння досить швидко ліквідували.

Також під час ліквідації пожежі врятували власника будинку 1963 року народження, та виявили тіло мертвого чоловіка 1965 року народження.

Ймовірна причина пожежі встановлюються.

Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.

За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.

"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.