Під Харковом пожежники кілька годин не могли впорається з вогнем

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Харківської області.

Пожежа спалахнула в селі Костянтинівка Краснокутського району. Рятувальники прибули на місце НП: у покинутій будівлі горіли дерев'яні конструкції покрівлі та перекриття на площі близько 400 кв. м.

За попередніми даними, причиною пожежі стало занесення відкритого джерела вогню в приміщення.

Раніше ми писали про те, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.

Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.

Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.

Десятки людей померли через отруєння алкоголем.

"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.