Под Харьковом пожарные несколько часов не могли справится с огнем
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.
Пожар вспыхнул в селе Константиновка Краснокутского района. Спасатели прибыли на место ЧП: в заброшенном здании горели деревянные конструкции кровли и перекрытия на площади около 400 кв.м.
По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня в помещение.
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Ранее мы писали о том, что стало известно, от чего харьковчане умирают чаще всего.
Об этом сообщили в региональном управлении статистики.
Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев и заболеваний пищеварительной системы.
Десятки человек умерли из-за отравления алкоголем.
"За девять месяцев 2020 года из-за проблем с кровообращением скончалось 21 060 человек. Это 69,2% всех умерших в Харьковской области. Еще 13,8% скончавшихся (4 203 человека) погубил рак", - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.