Під Харковом зникла пенсіонерка
У селі Караван пропала 66-річна Любов Сердюкова, повідомили волонтери в пошуковій групі "Мілена" у Фейсбуці.
Мешканку Нововодолазького району востаннє рідні бачили рано вранці 23 листопада. 66-річна пенсіонерка вийшла з дому о 7: 30 і зникла безслідно.
Була одягнена: у легку червону плямисту куртку, бордову шапку і калоші.
Зникла хворіє на цукровий діабет і є інсулінозалежною.
Розкрита причина раку у Заворотнюк, яка порвала всі зв'язки з подругами: "Вона сама вже зрозуміла, що..."
"Ніжки мамині": семирічна дочка Пугачової і Галкіна приголомшила видом з окулярами і білосніжною вуаллю
Безсоромна Анджеліна Джолі ледь не впустила бюст з екстремального декольте: "Яка кішечка"
Гаряча "наречена" Харламова пограла язичком, розбурхавши найстійкіших: "Шикарний рот"
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження любові Сердюкової, просять повідомити по телефону (068) 777-0-112 або за номером "102".
Раніше ми писали про те, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.
Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.
Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.
Десятки людей померли через отруєння алкоголем.
"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.