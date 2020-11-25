Під Харковом зникла пенсіонерка

У селі Караван пропала 66-річна Любов Сердюкова, повідомили волонтери в пошуковій групі "Мілена" у Фейсбуці.

Мешканку Нововодолазького району востаннє рідні бачили рано вранці 23 листопада. 66-річна пенсіонерка вийшла з дому о 7: 30 і зникла безслідно.

Була одягнена: у легку червону плямисту куртку, бордову шапку і калоші.

Зникла хворіє на цукровий діабет і є інсулінозалежною.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження любові Сердюкової, просять повідомити по телефону (068) 777-0-112 або за номером "102".

Раніше ми писали про те, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.

Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.

Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.

Десятки людей померли через отруєння алкоголем.

"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.