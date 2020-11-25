В Харкові різко потеплішає
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
У четвер, 26 листопада, в місті буде хмарно, без істотних опадів, вночі і в першій половині дня – туман, слабка ожеледь, на дорогах – місцями ожеледиця, вітер – 3-8 м/с.
Температура повітря вночі-близько нуля, вдень-2-4 градуси тепла.
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Раніше ми писали, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.
Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.
Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.
Десятки людей померли через отруєння алкоголем.
"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.