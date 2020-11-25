На Харківщині зафіксовані нові захворювання китайським вірусом

Так, станом на 09:00 ранку 25 листопада у 52532-х осіб підтвердили коронавірус, з них за останню добу — 546 випадків.

1 502 людини одужали, вісім пацієнтів померли.

За добу підтвердили COVID - 19 у 355-ти жителів Харкова.

Крім цього коронавірус виявили у жителів Куп'янського, Чугуївського, Сахновщинського, Харківського, Кегичівського, Борівського, Лозівського, Валківського, Зачепилівського, Дергачівського, Богодухівського, Вовчанського, Зміївського, Коломацького, Балаклійського та Нововодолазького районів.

Раніше ми писали, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.

Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.

Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.

Десятки людей померли через отруєння алкоголем.

"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.