На Харківщині зафіксовані нові захворювання китайським вірусом
Так, станом на 09:00 ранку 25 листопада у 52532-х осіб підтвердили коронавірус, з них за останню добу — 546 випадків.
1 502 людини одужали, вісім пацієнтів померли.
За добу підтвердили COVID - 19 у 355-ти жителів Харкова.
Крім цього коронавірус виявили у жителів Куп'янського, Чугуївського, Сахновщинського, Харківського, Кегичівського, Борівського, Лозівського, Валківського, Зачепилівського, Дергачівського, Богодухівського, Вовчанського, Зміївського, Коломацького, Балаклійського та Нововодолазького районів.
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Раніше ми писали, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.
Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.
Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.
Десятки людей померли через отруєння алкоголем.
"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.