На Харківщині заклади масово порушують карантин

За інформацією ГУ Держспоживслужби в Харківській області, в суботу, 21 листопада, поліцейські перевірили 2 202 суб'єкта господарювання. На 169 об'єктах виявлено порушення, в тому числі на території Харкова перевірили 1 476 об'єктів, порушення виявлені на 128, передає "vecherniy.kharkov".



У неділю, 22 листопада, перевірено 1 885 суб'єктів господарювання, на 56 об'єктах виявлено порушення, у тому числі на території Харкова перевірили 1 145 об'єктів, порушення виявлені на 23.

Крім того, ми писали, що харківські дорожники борються з наслідками снігопаду.

Про це повідомили в Службі автомобільних доріг Харківщини.

На цих вихідних у всіх районах Харківської області йшов сніг, тому дорожня техніка працювала в цілодобовому режимі.

Протягом вихідних днів на обробку дорожнього покриття використали понад 2500 куб.м піщано-соляної суміші та 800 тонн солі. Крім того, очищали проїжджу частину.

Рух дорогами в Харківській області з 21 по 23 грудня не припинявся і не обмежувався.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.