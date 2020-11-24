В Харкові на території дитячого садка комунальники розрили яму, яка наповнилася окропом

Про це повідомили очевидці в групі "СолнцеЛикий Харків".

Яма була вирита місяць тому, а наповнена гарячою водою вже як тиждень. При цьому цей "басейн" ніяк не ізольований, а огороджений з двох сторін стрічками, а це означає, що діти гуляють біля потенційно небезпечного місця.

"Дитячий садок номер 300 на Одеській. Розриттю місяць. Останній тиждень наповнили окропом шоби дрібні рідні купалися. Прямо на території садка, де прогулюються діти до 5 років. Підхід вільний. Огорожа з двох сторін у вигляді стрічок", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ми писали, що в Харкові лікар відмовилася надягати маску, через що її оштрафували.

У понеділок 23 листопада в Харківській обласній стоматологічній поліклініці виникла перепалка - лікар працювала без захисної маски.

Жінка намагалася зробити дитині операцію і навіть після зауважень відмовилася надягати засіб захисту.

Мати пацієнта викликала поліцію.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.