В Харкові на території дитячого садка комунальники розрили яму, яка наповнилася окропом
Про це повідомили очевидці в групі "СолнцеЛикий Харків".
Яма була вирита місяць тому, а наповнена гарячою водою вже як тиждень. При цьому цей "басейн" ніяк не ізольований, а огороджений з двох сторін стрічками, а це означає, що діти гуляють біля потенційно небезпечного місця.
"Дитячий садок номер 300 на Одеській. Розриттю місяць. Останній тиждень наповнили окропом шоби дрібні рідні купалися. Прямо на території садка, де прогулюються діти до 5 років. Підхід вільний. Огорожа з двох сторін у вигляді стрічок", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, ми писали, що в Харкові лікар відмовилася надягати маску, через що її оштрафували.
У понеділок 23 листопада в Харківській обласній стоматологічній поліклініці виникла перепалка - лікар працювала без захисної маски.
Жінка намагалася зробити дитині операцію і навіть після зауважень відмовилася надягати засіб захисту.
Мати пацієнта викликала поліцію.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.