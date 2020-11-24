В Харкові лікарка відмовилася надягати маску, через що її оштрафували
У понеділок 23 листопада в Харківській обласній стоматологічній поліклініці виникла перепалка - лікар працювала без захисної маски, передає "Об'ктив".
Жінка намагалася зробити дитині операцію і навіть після зауважень відмовилася надягати засіб захисту.
Мати пацієнта викликала поліцію.
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Крім того, ми писали, що харківські дорожники борються з наслідками снігопаду.
Про це повідомили в Службі автомобільних доріг Харківщини.
На цих вихідних у всіх районах Харківської області йшов сніг, тому дорожня техніка працювала в цілодобовому режимі.
Протягом вихідних днів на обробку дорожнього покриття використали понад 2500 куб.м піщано-соляної суміші та 800 тонн солі. Крім того, очищали проїжджу частину.
Рух дорогами в Харківській області з 21 по 23 грудня не припинявся і не обмежувався.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.