В Україні скасували важливий документ, який був потрібен для оформлення низки державних послуг

Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації.



Так, харків'янам тепер не знадобиться довідка про склад сім'ї, яка була необхідна для отримання ряду державних послуг.

Тепер без даного документа можна буде обійтися, отримуючи 6 державних послуг:

У відомстві зазначили, що це зменшить адміністративне навантаження і анонсували спрощення ще 20-ти держпослуг.

Нагадаємо, в 2021 деякі пенсіонери ризикують зовсім залишитися без виплат від держави.

Так, щоб вийти на пенсію в 60 років, українцям необхідно мати не менше 27 років стажу. Якщо ви можете підтвердити стаж в 17-27 років, то час виходу на пенсію — в 63 роки, якщо 15-17 років - то тільки у віці 65 років.

Також ми повідомляли, що в Україні дозволили змінювати по батькові з 14 років. Відповідний законопроект підтримали 259 депутатів.

Тепер змінити по батькові можна буде особам з 16 років, з 14 - тільки з дозволу батьків.

Якщо ж над 14-річною дитиною встановлена опіка, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".