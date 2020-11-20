В Україні скасували важливий документ, який був потрібен для оформлення низки державних послуг
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації.
Так, харків'янам тепер не знадобиться довідка про склад сім'ї, яка була необхідна для отримання ряду державних послуг.
Тепер без даного документа можна буде обійтися, отримуючи 6 державних послуг:
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У відомстві зазначили, що це зменшить адміністративне навантаження і анонсували спрощення ще 20-ти держпослуг.
Нагадаємо, в 2021 деякі пенсіонери ризикують зовсім залишитися без виплат від держави.
Так, щоб вийти на пенсію в 60 років, українцям необхідно мати не менше 27 років стажу. Якщо ви можете підтвердити стаж в 17-27 років, то час виходу на пенсію — в 63 роки, якщо 15-17 років - то тільки у віці 65 років.
Також ми повідомляли, що в Україні дозволили змінювати по батькові з 14 років. Відповідний законопроект підтримали 259 депутатів.
Тепер змінити по батькові можна буде особам з 16 років, з 14 - тільки з дозволу батьків.
Якщо ж над 14-річною дитиною встановлена опіка, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
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