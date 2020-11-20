В Украине отменили важный документ, который был нужен для оформления ряда государственных услуг

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.



Так, харьковчанам теперь не понадобится справка о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг.

Теперь без данного документа можно будет обойтись, получая 6 государственных услуг:

В ведомстве отметили, что это уменьшит административную нагрузку и анонсировали упрощение еще 20-ти госуслуг.

Напомним, в 2021 некоторые пенсионеры рискуют совсем остаться без выплат от государства.

Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцам необходимо иметь не менее 27 лет стажа. Если вы можете подтвердить стаж в 17-27 лет, то время выхода на пенсию — в 63 года, если 15-17 лет - то только в возрасте 65 лет.

Также мы сообщали, что в Украине разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий законопроект поддержали 259 депутатов.

Теперь изменить отчество можно будет лицам с 16 лет, с 14 - только с разрешения родителей.

Если ж над 14-летним ребенком установлена ​​опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможна с согласия опекуна.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".