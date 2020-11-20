А ви готові до такого?

В Україні, і в Харкові зокрема, можуть ввести повний локдаун

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За словами міського голови, введення карантину вихідного дня було лише підготовкою до введення тотального карантину в країні.

"У песимістичному варіанті він буде з 10 по 15 грудня, в оптимістичному - 20-25 грудня", - розповів Марцінків після спілкування з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.





Також він зазначив, що дане рішення стане катастрофою для економіки.

Нагадаємо, з 21 листопада громадян, які перебувають у громадських місцях і транспорті без маски або аналогічних засобів захисту каратимуть штрафом від 170 до 255 гривень.

Зазначимо, що станом на п'ятницю, 20 листопада, загальна кількість інфікованих в Україні склала 598 085 осіб. В Харківській області за весь час пандемії було зареєстровано 50 252 випадки.

Нагадаємо, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".