У Харкові набирає чинності закон, яким вводяться штрафи для українців на карантині
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті газети Верховної Ради "Голос України".
Так, вже з 21 листопада громадян, які знаходяться в громадських місцях і транспорті без маски або аналогічних засобів захисту каратимуть.
Порушення тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). Крім того, протокол на порушників складатимуть одразу на місці.
Також ми повідомляли, що в Україні почнуть діяти «пріоритетні години» для пенсіонерів, під час яких їм буде простіше робити покупки в магазинах.
Юрій Горбунов сумує, країна втратила справжню легенду: "Вічна пам'ять..."
"Тепер зрозуміло, чим ви з Гаріком зійшлися": Христина Асмус без штанів засвітила "полуничку"
Як насправді виглядають Волочкова, Каменських, Наташа Корольова та інші зірки-"фотошопниці": "Всі складки в целюліті"
"Наречена" Харламова без сорому виставила свою гордість і змусила червоніти: "Як вони стали такі великі?»
Нові правила діятимуть з 10: 00 до 12: 00 щодня під час карантину.
Варто зазначити, в Україні діє так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00: 00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси та спортзалах.
Зазначимо, що станом на п'ятницю, 20 листопада, загальна кількість інфікованих в Україні склала 598 085 осіб. В Харківській області за весь час пандемії було зареєстровано 50 252 випадки
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".