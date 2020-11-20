У Харкові набирає чинності закон, яким вводяться штрафи для українців на карантині

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті газети Верховної Ради "Голос України".



Так, вже з 21 листопада громадян, які знаходяться в громадських місцях і транспорті без маски або аналогічних засобів захисту каратимуть.

Порушення тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). Крім того, протокол на порушників складатимуть одразу на місці.

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Нові правила діятимуть з 10: 00 до 12: 00 щодня під час карантину.

Варто зазначити, в Україні діє так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00: 00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси та спортзалах.

Зазначимо, що станом на п'ятницю, 20 листопада, загальна кількість інфікованих в Україні склала 598 085 осіб. В Харківській області за весь час пандемії було зареєстровано 50 252 випадки

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

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