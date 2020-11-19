На Харківському ринку під землю провалився асфальт

Асфальт осів у двох місцях між магазинами, передає ТСН.

Величезна яма утворилася через порив на тепломережі, кажуть рятувальники.

"Вимили пісок, обвалився асфальт. Тепловики та інженерні служби доповідають про те, що всі будинки будуть з теплом, нікого від тепла відключати не будуть", - говорить заступник керівника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник.

На щастя, постраждалих немає, торгові точки також цілі. Але продавці дуже налякані, так як асфальт, кажуть вони, тріщав прямо на їхніх очах.

Рятувальники обгородили торговий ряд та оглянули ями та пообіцяли усунути проблему за добу.

Раніше ми писали, що вхарьківських лікарнях не всі пацієнти можуть отримати необхідні ліки.

Про це розповів журналістам під час брифінгу заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух. Ситуація з безкоштовними ліками для пацієнтів з китайським вірусом залежить від наповненості.

"Вчора я був у Вовчанській районній лікарні-шафки переповнені медикаментами, закупленими за кошти національної служби здоров'я України для підступних хворих. Жодної скарги не було в Чугуєві та Балаклії. А в Куп'янську, в кожній палаті, куди ми заходили, були скарги, що доводиться майже всі ліки купувати за власні кошти. На обласну інфекційну лікарню скарги є, досить часто", - повідомив Пастух.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

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