В Харківських лікарнях не всі пацієнти можуть отримати необхідні ліки

Про це сказав журналістам під час брифінгу заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух. Ситуація з безкоштовними ліками для пацієнтів з китайським вірусом залежить від наповненості.

"Вчора я був у Вовчанській районній лікарні-шафки переповнені медикаментами, закупленими за кошти національної служби здоров'я України для підступних хворих. Жодної скарги не було в Чугуєві та Балаклії. А в Куп'янську, в кожній палаті, куди ми заходили, були скарги, що доводиться майже всі ліки купувати за власні кошти. На обласну інфекційну лікарню скарги є, досить часто", - повідомив Пастух.

Раніше ми писали, що в Харкові не дотримуються соціальної дистанції в громадському транспорті під час карантину вихідного дня.

"Коли їдеш у маршрутці додому після карантину вихідного дня. Хай живе соціальна дистанція!",- підписав фото автор публікації.

"Коронавірус тільки у вихідні працює", " об 11 ранку немає ні 20, ні 31 троля до Московського, а там фіг словиш 13 до зірки. У метро інтервал більше 7 хвилин. Не фоткала. Але чувак ходив по станції, маски виглядав", - пишуть харків'яни в комменатріях.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

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