На Харківщині пенсіонерка постраждала через склянку води

Так, в будинок до 77-річної місцевої жительки зайшов чоловік зі своєю матір'ю, щоб нібито попити води.

Господиня пішла на кухню, а тим часом непроханий гість не розгубився і взяв зі столу її телефон.

Повернувшись, пенсіонерка помітила пропажу і зажадала повернути вкрадене, злодій почав себе агресивно вести.

"Чоловік кілька разів вдарив господиню будинку по обличчю і зажадав у неї гроші. Коли зловмисник відволікся, потерпіла вибігла на вулицю і стала кликати на допомогу. Зловмисник замкнувся у неї в квартирі", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Сусіди викликали поліцію, але коли останні прибули на місце злочину, грабіжник з подільницею замкнулися в будинку. Поліцейським довелося вибити двері, як тут же на них накинувся грабіжник з ножем. Поліцейські затримали неадеквата і тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років.

Раніше ми писали, що величезне скупчення людей в 6-й поліклініці приголомшило харків'ян.

У телеграм-каналі з'явилося відео з 6-ї поліклініки. Відомо, що люди стоять у черзі в кабінет, де приймають аналізи крові.

"6 поліклініка, черга в 1 кабінет прийому аналізу крові 17.11.20. Не переживайте, вірус та інші хвороби передаються тільки в ресторанах і Кафе у вихідні і після 22:00", - пише автор публікації.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

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